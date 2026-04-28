٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٧:١١ م

قافلة المنتخب الإیراني لكرة القدم ستشارك في كأس العالم تحت اسم "ميناب 168"

سيشارك المنتخب الإیراني لكرة القدم في منافسات كأس العالم تحت اسم "ميناب 168" بناءً على قرار اللجنة الثقافية لكأس العالم لكرة القدم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اجتماع اللجنة الثقافية لكأس العالم لكرة القدم عُقد برئاسة معاون الشؤون الثقافية وتطوير الرياضة الجماهيرية حجة الإسلام "حسن خاني"،بهدف التعريف بثقافة البلاد وتاريخها وهويتها الوطنية في المجتمع الدولي.

وأعلن حجة الإسلام "حسن خاني" في هذا الاجتماع: إن قافلة المنتخب الوطني ستحمل اسم "ميناب 168"في كأس العالم، مؤكداً أن الحزن علی تلاميذ مدرسة ميناب هو حزن كبير، ولا بد من تخليد ذكرى تلاميذ وتلميذات مدرسة ميناب الذين استشهدوا واستذكار الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وذلك في الساحات الرياضية.

