حرس الثورة: اعتقال اربعة عناصر من أعضاء الجماعات الانفصالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه جاء في بيان الحرس الثوري الصادر يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026: "إن مقر حمزة سيد الشهداء عليه السلام التابع للقوات البرية للحرس الثوري، ومن خلال الرصد الاستخباري تمكن من تحديد واعتقال أربعة عناصر مأجورين تابعين لجماعات إرهابية انفصالية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة كردستان".

وأضاف البيان: "تم خلال هذه العملية ضبط معدات تهدد الأمن، شملت بنادق كلاشينكوف، مسدسات، ذخائر، قنابل يدوية، وثائق هوية مزورة، وأجهزة اتصالات فضائية (ستارلينك)".

وتابع البيان: "يُحذر مقر حمزة سيد الشهداء عليه السلام العناصر الإرهابية المأجورة بأنه يضع تحركات القوى الإرهابية تحت رصد استخباري كامل، وسيرد بحزم وقوة وبشكل يبعث على الندم دون تهاون على أي إجراء يستهدف أمن منطقة شمال غرب البلاد".