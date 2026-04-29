٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٨:٤٨ ص

عودة تسيير رحلات طيران بين طهران وموسكو بعد انقطاع دام شهرين

انطلقت البارحة الثلاثاء أول الرحلات الجوية بين العاصمتين طهران وموسكو في كلا الاتجاهين، وذلك عقب توقف استمر لمدة شهرين بسبب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أقلعت أول رحلة تابعة لشركة "ماهان" للطيران على خط طهران-موسكو في الساعة 5:40 من فجر البارحة الثلاثاء بتوقيت إيران، وتمكنت من الوصول إلى العاصمة الروسية في الساعة 9:47 بتوقيت إيران (أي 9:17 بتوقيت موسكو).

كما أعلن مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو أن رحلة العودة من موسكو إلى طهران غادرت في الساعة 12:15 بتوقيت إيران (11:45 بتوقيت موسكو)، وتمكنت من الهبوط في مطار الإمام الخميني الدولي عند الساعة 15:50.

ومن جانبه، أفاد مكتب شركة "ماهان" في تصريح لوكالة "تاس" الروسية أن رحلات الشركة على خط طهران-موسكو سوف تنطلق بشكل منتظم ابتداءً من الأمس.

