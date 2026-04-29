عودة تسيير رحلات طيران بين طهران وموسكو بعد انقطاع دام شهرين

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أقلعت أول رحلة تابعة لشركة "ماهان" للطيران على خط طهران-موسكو في الساعة 5:40 من فجر البارحة الثلاثاء بتوقيت إيران، وتمكنت من الوصول إلى العاصمة الروسية في الساعة 9:47 بتوقيت إيران (أي 9:17 بتوقيت موسكو).

كما أعلن مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو أن رحلة العودة من موسكو إلى طهران غادرت في الساعة 12:15 بتوقيت إيران (11:45 بتوقيت موسكو)، وتمكنت من الهبوط في مطار الإمام الخميني الدولي عند الساعة 15:50.

ومن جانبه، أفاد مكتب شركة "ماهان" في تصريح لوكالة "تاس" الروسية أن رحلات الشركة على خط طهران-موسكو سوف تنطلق بشكل منتظم ابتداءً من الأمس.

