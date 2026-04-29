٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٩:٣١ ص

منتخب إيران لكرة الماء الشاطئية يتوج بالذهب بعد فوزه على الصين

نجح المنتخب الإيراني لكرة الماء الشاطئية في تحقيق لقب بطولة دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة المقامة في سانيا عام 2026، بعد تغلبه على نظيره الصيني في المباراة النهائية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المنتخب الإيراني لكرة الماء الشاطئية، بتقديمه أداءً مبهراً في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، تمكن من هزيمة المنتخب الصيني والتتويج بلقب البطولة.

وقد خسر المنتخب الإيراني المجموعة الأولى، لكنه عاد وفاز في المجموعتين الثانية والثالثة، وعندما تعادل مع المنتخب الصيني بإحرازه المجموعة الرابعة، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث حسم المنتخب الإيراني المباراة لصالحه بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح ليُتوّج بطلاً.

وكان المنتخب الإيراني لكرة الماء الشاطئية قد نجح قبل ذلك في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع السابقة أمام كل من هونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، وتايلاند، ليصل إلى المباراة النهائية للبطولة.

رمز الخبر 1970360

