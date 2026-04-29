٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٢:٥٦ م

وزير النفط الايراني: العالم ركع امام قدرات ايران العسكرية

قال وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، إن العالم ركع أمام ما قامت به قواتنا العسكرية، وهذه نتيجة الجهود المتواصلة منذ زمن الحرب المفروضة الاولى (الحرب العراقية على ايران في الثمانينات) وحتى اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلد الوزير باك نجاد ذكرى شهداء تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وخاصة الامام والقائد الشهيد للثورة (قدس الله سره)، والشهيد حسن طهراني مقدم، والشهيد امير علي حاجي زاده، قائلا: إن العالم ركع أمام ما قامت به قواتنا العسكرية، وهذه نتيجة الجهود المتواصلة منذ زمن الحرب وحتى اليوم.

وتابع: هنا يجدر بنا أن نتذكر ونكرم ذكرى جميع الأعزاء الذين كان لهم دور في تعزيز القدرات الدفاعية لهذا البلد، وعلى رأسهم القائد الشهيد الذي فكر منذ زمن الحرب المفروضة الاولى بضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لهذا الوطن.

وأضاف: تم تكريم الشهيد طهراني مقدم، والشهيد حاجي زادة، والعديد من الجنود المجهولين في هذا البلد الذين عززوا هذه القدرات للدفاع في مثل هذه الأيام.

رمز الخبر 1970372
جواد ماستری فراهانی

