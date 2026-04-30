إحياء مراسم اليوم الوطني للخليج الفارسي في بوشهر

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس جامعة الخليج الفارسي، أحمد شيرزادي، قال خلال هذه المراسم صباح الخميس، مهنئاً بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي، ومشيراً إلى سبب تسمية هذا اليوم، وهو أنه قبل أربعة قرون تم طرد البرتغاليين، بعد احتلال دام قرناً للخليج الفارسي، بفضل همة أهالي الجنوب. وأضاف: "إن تسجيل اسم الخليج الفارسي في الوثائق والنصوص التاريخية، والذي استمر باستمرار منذ العصور القديمة حتى اليوم، يدل على الارتباط العميق لهذه المسطحات المائية بالحضارة والثقافة الإيرانية."

وتابع شيرزادي: "لقد كان الخليج الفارسي وسواحله وجزره بمثابة بوابة خروج الحضارة الإيرانية إلى ما وراء الحدود، ودخول الحضارات إلى أرض إيران، وكانت هذه التفاعلات الثقافية والاقتصادية والحضارية دوراً مهماً في تشكل الهوية التاريخية لوطننا."

وأشار إلى أن الخليج الفارسي هو إرث حضارتنا نحن الإيرانيين، مضيفاً: "إن إيران والخليج الفارسي مرتبطان ببعضهما البعض، وهما جسد واحد ويمثلان هوية بعضهما البعض."

وحول أهمية الاقتصاد البحري، أوضح شيرزادي أن 80 إلى 90 بالمئة من اقتصاد العالم من حيث الوزن يتم عبر البحار، وأن 22 بالمئة من تجارة النفط العالمية عبر البحر تمر من الخليج الفارسي ومضيق هرمز، أي ما بين 17 و18 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل خمس الاستهلاك اليومي العالمي. كما أن 20 إلى 25 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال في العالم يمر عبر هذا الطريق.

تأكيد على المكانة القيمة للخليج الفارسي

من جهته، قال حميد أسدبور، عضو الهيئة العلمية في قسم التاريخ بجامعة الخليج الفارسي، في هذه المراسم، موجزاً تاريخ الخليج الفارسي: "على مر السنين، تعرض الخليج الفارسي وجزره وموانئه لهجمات الأعداء، وهذا يدل على مكانته القيمة."

وشدد أسدبور على أنه "منذ أن وجدت إيران، كان كيانها واستمراريتها مرتبطين بالخليج الفارسي". وأشار إلى الدور المهم للإيرانيين في منطقة الخليج الفارسي في القرون الماضية، مؤكداً على الدور الدائم للشعب الإيراني في قوة البلاد. كما اعتبر أن إيران في الوقت الحاضر بحاجة إلى حركة باسم "دراسات الخليج الفارسي" لتمكين البلاد من بناء نفسها بشكل لائق.

وتضمنت المراسم عرض الفيلم الوثائقي "تاريخ الطب في الخليج الفارسي" بصوت الراوي إيرج نبي بور، العضو المنتدب في أكاديمية العلوم الطبية الإيرانية، كما ألقى آكا صفوي محاضرة حول الموسيقى المحلية في بوشهر وقدم عدة مقطوعات موسيقية، وقرأ عدد من الشعراء والطلاب قصائدهم عن الخليج الفارسي.

