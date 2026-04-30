  إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٥:٤٧ م

عراقجي: استخدام أي اسم آخر غير هرمز للمضيق هو بلا شك "خطأ سيئ جدا"

في إشارة إلى الاحتفال باليوم الوطني للخليج الفارسي في إيران، اكد وزير الخارجية عباس عراقجي إن استخدام أي اسم آخر غير هرمز للمضيق هو بلا شك "خطأ سيئ جدا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عراقجي اليوم الخميس ، في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي على منصة التواصل الاجتماعي X: اليوم هو "اليوم الوطني للخليج الفارسي" في إيران؛ وهو يوم يُحيي ذكرى طرد البرتغاليين من مضيق هرمز على يد أجدادنا، قبل حوالي 400 عام".

وفي إشارة إلى تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة واستخدامه مصطلحاً مزيفاً بشأن مضيق هرمز، أوضح قائلاً: "يستخدم الرئيس الأمريكي الاسم الصحيح "الخليج الفارسي"، وليس المصطلح المزيف الذي يستخدمه البنتاغون! لكن استخدام أي اسم آخر بدلاً من هرمز هو بلا شك "خطأ سيئ جدا".

رمز الخبر 1970395

