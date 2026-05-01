طهران تنفي مزاعم تورطها في أحداث العنف فی بريطانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت السفارة بيانًا صحفيًا تنفي فيه بشدة أي تلميح لتورط إيران في أحداث العنف الأخيرة على الأراضي البريطانية، واصفةً هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة، وأنها مدفوعة بحسابات سياسية لا تستند إلى أدلة.

وأكد البيان مجددًا موقف إيران الثابت بإدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الأحداث التي وقعت مؤخرًا في المملكة المتحدة.

ورفضت السفارة هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن أي ادعاء يربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنشطة أو أحداث عنف في بريطانيا يفتقر إلى أدلة موثوقة.

ووصفت هذه الاتهامات بأنها تخدم أهدافًا سياسية ضيقة، وتحديدًا تضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الإرهاب والتطرف العنيف.

