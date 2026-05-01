السفير الايراني ينقل رسالة شكر من قائد الثورة إلى رئيس مجلس المفتين في روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن كاظم جلالي، سفير إيران في روسيا، أشاد في هذا اللقاء أيضًا بمواقف المفتي راويل عين الدين وإعلان تضامن مسلمي روسيا مع الشعب الإيراني، وقال: إن إيران لم تهاجم أي دولة، لكن الولايات المتحدة هاجمت بلدنا مرتين في خضم المفاوضات عبر مخطط خداعي.

وأضاف أن الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي يجب أن يكونا محليَّين، موضحًا أن قائد الثورة الإسلامية الشهيد كان قد دعا قبل سنوات جميع دول الخليج الفارسي إلى توطين الأمن. وأكد أن الدول العربية هي أصدقاؤنا، ولم تكن لدينا ولن تكون لدينا نية لمهاجمتها، لكن هذه الدول ارتكبت خطأً كبيرًا عندما أوكلت أمن المنطقة إلى الولايات المتحدة بدلًا من توطينه.

وأشار جلالي إلى أن الثورة الإسلامية أعادت إيران إلى جبهة الإسلام، متسائلًا: ما هو جرم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يجعل الهجمات تُشنّ عليها اليوم من أراضي تلك الدول؟ وأضاف: قبل الثورة، كان نظام الشاه قد اعترف بالكيان الصهيوني وكانت سفارته فاعلة في طهران، واليوم فإن الكثير من تكاليفنا ناتج عن مواجهتنا مع إسرائيل.

وأكد السفير الإيراني أن مشكلة الكيان الصهيوني ليست مع إيران فقط، بل إنه لا يتحمّل وجود دول إسلامية قوية في المنطقة، مضيفًا: حتى لو حُلّت قضية إيران بالنسبة للغرب — وهو أمر لن يحدث — فإن الدور سيأتي لاحقًا على الدول الإسلامية في المنطقة. ولمواجهة هذه المؤامرة يجب العودة إلى تعاليم القرآن، أي الوحدة والاعتصام بحبل الله.

وشدّد على دور علماء المسلمين في توعية الشعوب الإسلامية وقادة الدول تجاه مؤامرات الغرب، معربًا عن أمله في أن تؤدي تجربة “حرب رمضان المفروضة” إلى تعزيز وحدة وتماسك الأمة الإسلامية ودول المنطقة.

من جهته، أعرب المفتي راويل عين الدين خلال اللقاء عن شكره لاهتمام قائد الثورة بمجلس المفتين ودعائه لمسلمي روسيا، مؤكدًا مجددًا تضامن مسلمي الاتحاد الروسي مع حكومة وشعب إيران في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وقال: إن مسلمي روسيا يدعمون إيران ويعجبون بصمود وشجاعة الشعب الإيراني.

وأضاف أن المعتدين كانوا يهدفون إلى احتلال إيران وإثارة الشعب ضد الحكومة، لكن الشعب الإيراني أحبط مخططاتهم بوحدته وتماسكه.

واعتبر رئيس مجلس مفتي روسيا الاتحادية أن مؤامرة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تتمثل في وضع الدول العربية وإيران في مواجهة بعضهما وخلق الانقسام داخل الأمة الإسلامية، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت بصدق وشفافية عبر المجتمع الدولي للدول العربية في الخليج الفارسي أنه إذا انطلقت هجمات من القواعد الأمريكية ضد إيران، فستضطر للرد على تلك القواعد.

وأشار إلى أن القواعد العسكرية لا يمكن أن تكون ضمانًا للأمن والاستقرار، وأن الدول العربية بدأت تدرك ذلك، مؤكدًا أنه إذا حافظ المسلمون على وحدتهم وتماسكهم، فلن تتمكن “جبهة الشياطين” من تكرار الاعتداءات على غزة وسوريا وإيران ولبنان.

كما شدّد على أن احتلال الأراضي الإسلامية وإدارتها من قبل الكيان الصهيوني يشكل تحديًا كبيرًا للعالم الإسلامي، مؤكدًا أن السبيل لمواجهة هذه المؤامرة يكمن في الوحدة والتضامن والأخوّة.

وحضر هذا اللقاء أيضًا مسعود أحمدوند المستشار الثقافي، وإسماعيل شراهي الملحق العلمي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، إضافة إلى المفتي روشن أبياسوف والمفتي دمير محيي الدينوف، نائبي إدارة الشؤون الدينية لمسلمي الاتحاد الروسي.

