  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٤٠ ص

9 عمليات لحزب الله رداً على انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان

9 عمليات لحزب الله رداً على انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان

نفذ حزب الله اللبناني 9 عمليات ضد المحتلين الصهاينة، رداً على اعتداءات العدو الصهيوني واستمراره في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في بلاده.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "المنار"، أن حزب الله أعلن أنه، رداً على انتهاك الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار ودفاعاً عن الشعب والوطن اللبناني، نفذ يوم الجمعة ما لا يقل عن 9 عمليات ضد العدو الصهيوني.

وحسب التقرير، تمكن مقاتلو حزب الله من استهداف مواقع تمركز الجنود الصهاينة في مدينة بنت جبيل، ومحيط مدرسة في منطقة حولا، وكذلك منطقة البياضة، بقذائف الهاون والطائرات المسيّرة.

كما أفاد التقرير أن معدات قتالية للعدو الصهيوني في منطقتي الطيبة وعندشيت القصير استُهدفت بواسطة طائرات مسيّرة. كما تم تدمير دبابة ميركافا في منطقة رشاف بطائرة انتحارية مسيّرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1970431

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات