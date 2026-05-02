9 عمليات لحزب الله رداً على انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "المنار"، أن حزب الله أعلن أنه، رداً على انتهاك الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار ودفاعاً عن الشعب والوطن اللبناني، نفذ يوم الجمعة ما لا يقل عن 9 عمليات ضد العدو الصهيوني.

وحسب التقرير، تمكن مقاتلو حزب الله من استهداف مواقع تمركز الجنود الصهاينة في مدينة بنت جبيل، ومحيط مدرسة في منطقة حولا، وكذلك منطقة البياضة، بقذائف الهاون والطائرات المسيّرة.

كما أفاد التقرير أن معدات قتالية للعدو الصهيوني في منطقتي الطيبة وعندشيت القصير استُهدفت بواسطة طائرات مسيّرة. كما تم تدمير دبابة ميركافا في منطقة رشاف بطائرة انتحارية مسيّرة.

/انتهى/