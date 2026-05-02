الهزات الارتدادية للعدوان على إيران مستمرة، خلافات بين أمريكا وألمانيا تتصاعد

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "إن تي في" الألمانية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حددت مهلة تتراوح بين 6 و12 شهراً لاستكمال عملية سحب القوات الأمريكية من ألمانيا.

وحسب هذا التقرير، فإن قرار واشنطن بسحب قواتها من الأراضي الألمانية من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الخلافات بين أمريكا وألمانيا.

وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" قد أعلنت في وقت سابق أن البنتاغون يخطط لسحب 5 آلاف جندي أمريكي من الأراضي الألمانية. وأوضح مسؤولون أن هذه الخطوة تأتي بسبب استياء الرئيس ترامب من مستوى الدعم الذي تقدمه منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العدوان على إيران.

