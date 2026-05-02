وزير الخارجية المصري وويتكوف يناقشان الملف الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تحدثا هاتفياً يوم الجمعة.

وذكر التقرير أن الطرفين ناقشا واستعرضا التطورات المتعلقة بعملية المفاوضات الأمريكية الإيرانية في ضوء المقترح الإيراني المعدل.

ووفقاً للتقرير، ناقش وزير الخارجية المصري والمبعوث الأمريكي الخاص آخر التطورات الإقليمية خلال هذه المحادثة.

وأضاف التقرير أن وزير الخارجية المصري أكد خلال هذه المكالمة الهاتفية على أهمية تكثيف الجهود لدعم عملية المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتوصل إلى تسوية سياسية بعيداً عن شبح الحرب.

