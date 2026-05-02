علماء باكستان يبايعون قائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تركزت المحاور الرئيسية للخطابات في هذا الاجتماع على تجديد البيعة لمقام قائد الثورة الإسلامية، والتأكيد على استمرار طريق المقاومة.

ووفقاً لتقرير دائرة العلاقات العامة لوزارة الثقافة والاتصالات الإسلامية، أقيم هذا الحفل في حوزة "جامعة المنتظر (عج)" العلمية بدعوة من سماحة آية الله حافظ رياض النجفي، وحضره جمع غفير من العلماء والشخصيات الدينية والسياسية من جميع أنحاء البلاد.

وشدد الحضور، مع تخليدهم لذكرى الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي، على الدور الحاسم للثورة الإسلامية في صحوة الأمة الإسلامية والتطورات الإقليمية.

وفي هذا التجمع، حضر شخصيات مثل آية الله حافظ رياض النجفي، والعلامة السيد ساجد نقوي، والعلامة راجا ناصر عباس الجعفري، والعلامة السيد جواد نقوي، بالإضافة إلى طلبة العلوم الدينية من "وفاق المدارس" الباكستانية، وأكدوا جميعاً على ضرورة تماسك الأمة الإسلامية في الظروف الحساسة الراهنة.

وجدد الخطباء البيعة لسماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، معلنين أن طريق المقاومة سيمضي قدماً بقوة. كما أكدوا على دعم الطائفة الشيعية الباكستانية الشامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الأعداء.

وتم التأكيد في هذا الحفل على ضرورة وحدة الأمة الإسلامية كاستراتيجية أساسية لمواجهة السياسات التوسعية في المنطقة؛ وهو ما اعتبره الخطباء العامل الرئيسي في حفظ عزّة واستقلال الدول الإسلامية في مواجهة الضغوط الخارجية.