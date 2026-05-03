استشهاد شاب وعشرات الجرحى في اقتحام قوات صهيونية للضفة الغربية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "فلسطين بوست"، أن مصادر فلسطينية أعلنت أنه عقب اقتحام قوات جيش الكيان الصهيوني لمركز مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني برصاص مباشر.

وتزامناً مع هذا الاقتحام، اندلعت اشتباكات بين الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 45 شخصاً أصيبوا خلال هذه الاشتباكات.

وقد استشهد الشاب الفلسطيني نايف سمارو (26 عاماً) برصاص الجنود الصهاينة خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن زوجة الشهيد سمارو، الذي استشهد قبل دقائق، تخضع حالياً لعملية ولادة في مستشفى رفيديا، ومن المتوقع أن تضع مولودها في القريب العاجل.

/انتهى/