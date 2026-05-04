بكين ، واشنطن والنفط الإيراني؛ الصين تعتبر العقوبات "ملغاة"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة التجارة الصينية أصدرت أمراً رسمياً سيمنع تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد 5 مصافٍ نفطية مستقلة تُعرف باسم "تيميت" (Teapot)، والتي اتهمتها واشنطن بشراء النفط من إيران.

وبموجب العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، حُرمت هذه الشركات من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، كما أن أي تعاون تجاري معها سيكون عرضة للعقوبات.

غير أن وزارة التجارة الصينية أفادت في بيانها أن هذه العقوبات "تحد بشكل غير قانوني من العلاقات التجارية للشركات الصينية مع دول ثالثة، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي".

وأكدت الوزارة أن الصين تعلن رسمياً أن تنفيذ هذه العقوبات هو "ملغى وغير قابل للتنفيذ".

كما وصفت بكين هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار "الحفاظ على السيادة والأمن ومصالح التنمية للبلاد"، وشددت على أنها تعارض دائماً العقوبات الأحادية التي لا تحظى بتفويض من الأمم المتحدة.

وتشمل المصافي المستهدفة بهذا القرار "بتروكيماويات هنغلي (داليان)" وأربع مصافٍ أخرى في مقاطعة شاندونغ، والتي اتهمتها أمريكا بشراء النفط الإيراني.

في المقابل، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ادعت أن إحدى هذه الشركات حققت مليارات الدولارات كإيرادات للقطاع النفطي الإيراني. كما أن بعض هذه المصافي استُهدفت بالعقوبات في فترات سابقة من الحكومة الأمريكية.

وتظهر التقارير أن الصين تستورد أكثر من نصف نفطها من الشرق الأوسط، والجزء الأكبر منه من إيران. ووفقاً لتقرير شركة "كبلر" (Kpler)، فإن الصين اشترت أكثر من 80% من النفط الذي صدرته إيران خلال عام 2025.

/انتهى/