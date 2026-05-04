٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٤٣ ص

وزير الخارجية الايراني يناقش تطورات الاوضاع مع نظيره الباكستاني

تحدث وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان هاتفياً الليلة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "محمد إسحاق دار"، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، اجرى مساء أمس اتصالاً هاتفياً مع "سيد عباس عراقجي"، وزير الخارجية الإيراني.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الباكستانية، ركز النقاش على التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها باكستان لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عراقجي عن تقديره لباكستان لدورها البناء ومساعيها الوساطة المخلصة بين الأطراف.

وشدّد وزير الخارجية الباكستاني على التزام بلاده المستمر بتعزيز التفاعل البنّاء، مؤكداً أن الحوار والدبلوماسية لا يزالان السبيل العملي الوحيد لحل القضايا سلمياً وتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة وخارجها.

