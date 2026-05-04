الإمارات تعمّق تحالفها مع "إسرائيل" وتوسّعه نحو شراكة ميدانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن الإمارات لم تعد تسعى إلى إخفاء طبيعة علاقاتها مع "إسرائيل"، إذ باتت تتجه بشكل معلن نحو "تعميق التحالف الاستراتيجي معها".

وذكرت القناة أن أبوظبي اختارت توسيع هذا التحالف لـ "يشمل شراكة عملياتية على الأرض"، مؤكدةً أن "الإمارات باتت الشريكة العربية الأقرب لإسرائيل اليوم".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "فايننشل تايمز" أول من أمس، عن إرسال "إسرائيل" أنظمة أسلحة متطورة إلى الإمارات للمساعدة في "صد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".

كذلك، قدمت "إسرائيل" معلومات استخبارية مهمة وفورية للإمارات، وفقاً لـ "فايننشل تايمز"، فيما قال مسؤول إقليمي للصحيفة إن "هذا الانتشار كان أحد الأمثلة الأولى على التعاون الدفاعي الكبير بينهما".

وأمس، أعلنت الخارجية الأميركية عن موافقتها على سلسلة من الصفقات المحتملة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية متطوّرة لكلّ من "إسرائيل" وقطر والكويت والإمارات، بقيمة إجمالية تقدّر بمليارات الدولارات.

يأتي ذلك بعدما كان تقرير إسرائيلي قد كشف عن نشر منظومة دفاع جوي مع قوات تشغيل إسرائيلية داخل الإمارات خلال العدوان على إيران.