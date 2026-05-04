عراقجي:لن يعود مضيق هرمز إلى وضعه السابق؛ ولا توجد مفاوضات في المجال النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء: "قدم وزير الخارجية في هذا الاجتماع تقريرًا عن أنشطة وخطط وإجراءات جهاز السياسة الخارجية بأكمله خلال حرب الأربعين يومًا وما بعدها وحتى اليوم، لا سيما فيما يتعلق بمسألة المفاوضات".

أشار وزير خارجية بلادنا، في معرض حديثه عن المكانة المتميزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الحرب الأخيرة، وتغير نظرة العالم إلى الشعب الإيراني عقب صموده في حرب الأربعين يومًا، إلى أنه على الرغم من بعض الخسائر، فقد جلبت الحرب الأخيرة بركاتٍ جمة بفضل دماء القائد الشهيد والشهداء الآخرين، ومن واجبنا فهمها وحمايتها.

الجميع ينظر إلى إيران كقوة عظمى وهامة

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "أكد عراقجي أن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تغيرت كثيرًا عما كانت عليه قبل حرب الأربعين يومًا، وأنهم ينظرون إلى إيران كقوة عظمى وهامة؛ فقد ظن العدو أن إيران قد ضعفت، لكنه رأى في هذه الحرب أن إيران وقفت في وجه أكبر قوة مسلحة في العالم، وفي وجه قوتين نوويتين، وأفشلتهما في تحقيق أهدافهما".

قال ممثل شعب دشتستان في مجلس الشورى الإسلامي: وفقًا لتوضيحات وزير الخارجية، استخدم العدو جميع الوسائل لإخضاع إيران، بما في ذلك أعمال الشغب والانقلابات والهجمات العسكرية والحركات الانفصالية وغيرها، لكنه فشل. لم يتوقع أحد أن تمتلك إيران القدرة على توسيع نطاق الحرب لتشمل أهدافًا أمريكية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، لكن إيران اتخذت هذا الإجراء بقوة في الحرب.

وتابع رضائي: أعلن عراقجي أن لهجة الدول تجاه إيران قد تغيرت بعد الحرب، كما تغيرت العقيدة الأمنية للمنطقة، فبعد أن كانت تعتمد سابقًا على القواعد الأمريكية، تغيرت الآن، لأن هذه القواعد أصبحت عاملًا مُزعزعًا للأمن، ولا تُسهم في خلق الأمن، بل تُؤدي إلى انعدامه.

لقد ضُمنت أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسنوات

وأضاف: أوضح وزير خارجية بلادنا أن الدول التي لم تستضيف قواعد أمريكية ظلت آمنة في هذه الحرب، بينما لم تنعم الدول التي استضافتها بالأمان، ولذا فإن وجود أمريكا في المنطقة قد تسبب في انعدام الأمن فيها، وأمريكا ملتزمة فقط بحماية الكيان الصهيوني. ونتيجة لهذه الحرب ومقاومة الشعب والقوات المسلحة، ضُمنت أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسنوات، وقد فعلت إيران ما جعل من المستحيل على أي جهة مهاجمة بلادنا لسنوات.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: كما أعلن عراقجي أن المقاومة هي سر قوتنا، وبفضل دماء القائد الشهيد، أصبحت إيران لاعباً إقليمياً رئيسياً وفاعلاً على الصعيد العالمي، ووزارة الخارجية مسؤولة أيضاً عن الحفاظ على مكتسبات الحرب وتعزيزها.

وتابع: أعلن وزير الخارجية، من خلال عرض تقرير من منظور القوى الأخرى حول الحرب الأخيرة، أن تلك القوى اعترفت بأنها استهانت بقوة الدولة والقوات المسلحة والمسؤولين الإيرانيين، وأن إيران دولة قوية.

جميع مسؤولي الدولة متحدون

وصرح رضائي: أكد عراقجي على وجود وحدة وتناغم كاملين بين الجهاز الدبلوماسي والميداني، مدعومين بحضور الشعب في الشوارع؛ هذه الوحدة غير مسبوقة، وجميع مسؤولي الدولة كانوا ولا يزالون متحدين في الممارسة، ويتصرفون طاعةً للمرشد الأعلى للثورة، ويخضعون جميعًا لقراراته.

وتابع: وفقًا لتوضيحات وزير الخارجية، فإننا لا نتفاوض حاليًا مع العدو في المجال النووي، ونحن على أهبة الاستعداد لأي سيناريو. كما نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان.

لن يُسمح بمرور السفن المعادية

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "أكد عراقجي أننا نعمل على تطوير آلية لإدارة مضيق هرمز، وأن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق، ولن يُسمح بمرور السفن المعادية".

وقال رضائي: "أكد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي خلال هذا الاجتماع على ضرورة عدم توجيه رسالة ضعف للعدو. كما أعربوا عن تقديرهم وشكرهم للمواقف والأنشطة الثورية لسفارات وممثليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال حرب الأربعين يومًا، فضلًا عن الدبلوماسية العامة لوزارة الخارجية".

وتابع: "أكد أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان على عدم وجود حاجة لفتح مخرج لترامب. كما أكدوا على ضرورة دعم جميع جوانب المقاومة وإرساء الأمن في جميع مناطقها، بما فيها لبنان". أكد الممثلون على ضرورة عدم المبالغة في تقدير أضرار الحرب، وعلى أهمية التنسيق والامتثال التام للأوامر والأطر التي وضعها المرشد الأعلى للثورة. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين العمل الدبلوماسي والعمل الميداني.

ضرورة الاعتراف بسيادة إيران في مضيق هرمز

وأشار ممثل شعب دشتستان في البرلمان إلى أن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أكد خلال هذا الاجتماع أننا لن نسمح بتكرار دوامة الحرب والتفاوض ووقف إطلاق النار ثم الحرب. كما شدد على ضرورة الاعتراف بسيادة إيران في مضيق هرمز، وعلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة التعويضات في المفاوضات.