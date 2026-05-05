معاريف: إيران هي المنتصرة في الميدان؛ اليد العليا لطهران في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة "معاريف" العبرية أقرت بأن إيران تواصل تعزيز قواتها العسكرية وتنفيذ برامجها في مضيق هرمز.

وأضافت الصحيفة: "إيران حتى هذه اللحظة هي المنتصرة في هذه المعركة. ولا أحد يعرف كيف قد يرفع الإيرانيون الراية البيضاء ويستسلمون في الظروف الراهنة".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت في اليوم السابق أن ترامب فشل في تحقيق أهدافه المعلنة تجاه إيران، متسائلة: "هل يستطيع بعد هذا الفشل أن يتحدث عن نقطة انهيار النظام الإيراني ويحدد لها موعداً؟"

كما تساءلت الصحيفة نفسها: "هل ترامب مستعد للخسائر والدمار الذي ستفرضه حرب جديدة على دول الخليج الفارسي، خاصة وأن فرضياته حول طبيعة الرد الإيراني أثبتت خطأها؟"

