بيان مشترك عن المؤسسة الإشتراكية الإيطالية ومنظمة هابيليان لإدانة العدوان الصهيوامريكي علی إيران

وكالة مهر للأنباء: جاء في بيان هاتين المؤسستين الإيرانية والإيطالية، بعد أن أدانتا العدوان والحرب على إيران واستهداف المدنيين:

«إن الحرب والعدوان على الشعوب، أينما كانت في العالم، أمر مرفوض ومدان. خصوصا إن هذه الحروب تأتي لفرض إرادة القوى الاستغلالية على إرادة الشعوب واستقلالها. إن عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وجرائمهما في الأيام الأخيرة ضد الشعب الإيراني، واستهداف المدارس والمستشفيات وقتل الأطفال كأهداف رئيسية، ليس أمرا جديدا. إن مقتل 168 طفلا تلميذا في مدرسة ميناب ليس أمرا يمكن أن يمحى من ذاكرة الشعوب والرأي العام العالمي.

إن ادعاءات المعتدين والمستعمرين بأنهم يجلبون الحرية للشعوب، لم تعمل إلا بهذا الشكل دائما. وهذه الادعاءات تعرض أرواح البشر للخطر قبل أي شيء آخر. وما نراه اليوم في فلسطين ليس سوى محاولة لكبت الشعب الفلسطيني. إن إيران وفلسطين أكثر أهمية بالنسبة لنا مما نظن. إنهما المقياس والمعيار لنا جميعا لكي نعرف الحقيقة والوقائع وألا ننساها. إن العديد من القادة والحكام يسعون إلى جعل الشعوب سريعة النسيان ومبتعدة عن الحقائق. وما حدث قبل ثمانية عقود في إيطاليا هو أيضا على هذا المنوال، من مجازر ارتكبوها أثناء الحرب ليبقوا البلاد في فلك المعتدين والمجرمين.

من وجهة نظرنا، فإن الهجوم على البنى التحتية الحيوية في إيران وحصارها ليس فقط مخالفا للقوانين الدولية، بل هو جريمة حرب ضد الشعب. نحن نعتقد أن إجراءات الولايات المتحدة وإسرائيل هي إجراءات ضد البشرية جمعاء. لذلك، على البشرية أن ترفع صوتها عاليا بموقفها ضد التجاوزات والسلوكيات المتغطرسة واللاإنسانية لهذين النظامين.

نعبر عن تعازينا ومواساتنا لجميع ضحايا الحرب في غزة ولبنان، ولأسر آلاف المواطنين الإيرانيين في الحرب الأخيرة، وكذلك للجنود الإيطاليين الذين وقعوا في فخ خدمة مصالح ليست ملكاً للشعب الإيطالي».

"المؤسسة الإشتراكية الإيطالية ومنظمة هابيليان"

