ولايتي: أسطورة "تريبولي" لن تتكرر في الخليج الفارسي بل ستتحول إلى كابوس يقوض أمنكم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار قائد الثورة والجمهورية للشؤون السياسية علي أكبر ولايتي وجه رسالة لبحارة السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس تريبولي".

وقال ولايتي للبحارة الأميركيين: أنتم مجرد "كومبارس" في عرض سينمائي مخصص لانتخابات ترامب الرئاسية القادمة.

وأضاف ولايتي للبحارة الأميركيين: رئيسكم لم يكن قادراً على إنقاذ القوات الأميركية في الحرب السابقة.

وتابع ولايتي: تم تكليفكم الآن بحماية "صناديق الأموال" في منطقتنا لكن المطاف ينتهي بكم في "مسلخ".

واكد ولايتي ان التاريخ معلم جيد وأسطورة "تريبولي" لن تتكرر في الخليج الفارسي بل ستتحول إلى كابوس يقوض أمنكم.