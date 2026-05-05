مقر خاتم الأنبياء: أي إجراء ضد إيران من الأراضي الإماراتية سنرد عليه بشكل ساحق وباعث للندم

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء وجه تحذيرا للإمارات بالقول: إذا نفذ أي إجراء ضد إيران من الأراضي الإماراتية فسيكون ردنا ساحقا وباعثا على الندم.

واشار المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو طائرات مسيرة ضد الإمارات خلال الأيام الماضية.

واكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: لو نفذنا هجمات ضد الامارات لأعلنا عنها بكل حزم وصراحة.

واشار المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء، إلى أن تقرير وزارة دفاع الإماراتية كاذب تماماً وعار عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وتوجه للمسؤولين الإماراتيين بالقول: لا ينبغي لبلدكم أن يتحول إلى وكر للأميركيين والصهاينة وقواتهم ومعداتهم العسكرية، لا يجب أن توقعوا أنفسكم في فخ وشباك الأميركيين والصهاينة

وتابع: بكل أسف يجب القول إن الإمارات تحولت اليوم إلى إحدى القواعد الرئيسية للأميركيين والصهاينة.