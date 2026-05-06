الخارجية الايرانية: على دولة الإمارات الامتناع عن مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة و"اسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نفت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم أبوظبي غير الصحيحة بأن إيران أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات، مؤكدةً أن العمليات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية تهدف حصراً إلى صد العدوان الأمريكي.

وأضافت وزارة الخارجية: خلال اليومين الماضيين، وفي ظل تصعيد الأعمال غير القانونية والاستفزازية للجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة وتحركاته البحرية تحت ستار "العمل الإنساني" الخادع، انتهجت سلطات أبوظبي نهجًا مناقضًا لمبدأ حسن الجوار، ومنتهكًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ومتواطئًا بشكل واضح مع المعتدي الأمريكي، ومهددًا الأمن القومي الإيراني، ومظهرًا نفاقًا واضحًا. على الرغم من ذلك، أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقصى درجات ضبط النفس، واتخذت نهجاً مسؤولاً يتماشى مع احترام المصلحة العامة للمنطقة والأمة الإسلامية.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الأعمال التخريبية التي يقوم بها حكام أبوظبي بالتواطؤ مع الأطراف المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك استمرار استضافة قواعدهم العسكرية ومعداتهم، محذرةً من العواقب الوخيمة لهذا الوضع على السلام والاستقرار الإقليميين.

وأكدت الخارجية الايرانية: من البديهي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر جهداً في اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي.

