فشل مشروع ترامب "الحرية" في أقل من 48 ساعة!..الرئيس الامريكي يعلن تعليق مشروعه

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال" قال فيه: "بناء على طلب باكستان ودول أخرى، وبالنظر إلى النجاح العسكري الكبير الذي حققناه خلال الحملة ضد دولة إيران، وكذلك إلى حقيقة أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، فقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه، بينما سيظل الحصار مفروضا بكامل قوته وتأثيره، سيتم تعليق 'مشروع الحرية' (حركة السفن عبر مضيق هرمز) لفترة قصيرة من الوقت، وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا".

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق "مشروع الحرية" في 4 مايو، والذي شهد خلاله الجيش الأمريكي اشتباكات مع الحرس الثوري الإيراني.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن إحراز "تقدم" في المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان، محذرا في الوقت نفسه واشنطن من الانجراف إلى "الفوضى" بفعل جهات "ذات نوايا سيئة".

