٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١:٣٦ م

السفارة الايرانية تنفي استهداف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز

نفت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في سيول اليوم الخميس وبقوة اي مزاعم تقضي بتدخل القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في حادث تضرر سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز ونفت ذلك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت السفارة الايرانية في بيان ان العبور الآمن لمضيق هرمز يتطلب المراعاة التامة للمقررات التي وضعت والاهتمام اللازم بالتحذيرات الصادرة والالتزام بالمسارات المحددة والتنسيق مع السلطات ذات الصلة بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضافت انه في ظل هكذا ظروف، فمن الطبيعي ان اي عدم اهتمام بالمتطلبات المعلنة والحقائق العملانية في البيئة الخاضعة للتصعيد العسكري والامني، يمكن ان يؤدي الى وقوع احداث غير متوقعة. ان مسؤولية هكذا تداعيات تقع على عاتق الاطراف التي تقوم من دون الاخذ بعين الاعتبار هذه الاعتبارات، بالتنقل أو النشاط في المنطقة.

وخلصت الى القول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت دوما على التزامها بضمان امن وامان الملاحة البحرية في المنطقة في اطار القوانين والمواثيق الدولية وهذا الاسلوب سيستمر في المستقبل ايضا.

رمز الخبر 1970599
جواد ماستری فراهانی

