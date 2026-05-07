استعراض سبل تعزيز التعاون في مجال الترانيت بين ايران واوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الطرفان ايضا آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والترانزيت البري والسككي والجوي والاستخدام الاقصى للممرات وكذلك تطوير التعاون الاقليمي ومتعدد الاطراف بين البلدين.

وقال اسكندري ان ايران وفرت افضل الظروف والامكانات واكثرها اقتصادية واسرع طرق ارتباط اسيا الوسطى واوزبكستان بالخليج الفارسي وسائر الدول الجارة بهدف التنمية المستدامة للمنطقة.

اما وزير الشحن الاوزبكستاني الهام محكم اوف فقد اشار الى التواصل المتين بين اجهزة الشحن والترانزيت في اوزبكستان وايران في اعلى المستويات قائلا ان بلاده تدعم اي جهود لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف.

