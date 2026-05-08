ضبط ناقلة النفط "أوشن كوي" من قبل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء فقد ضبطت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني ناقلة النفط "أوشن كوي" التي كانت تحاول عرقلة صادرات النفط والإضرار بمصالح الشعب الإيراني، وذلك خلال عملية خاصة، وأعادتها إلى إيران.

وبموجب قرار المجلس الأعلى للأمن القومي وأمر قضائي، قامت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، ضمن عملية خاصة في بحر عُمان، بضبط ناقلة النفط "أوشن كوي" التي كانت تحمل شحنة نفطية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي كانت تستغل الأوضاع في المنطقة وتحاول عرقلة صادرات النفط والإضرار بمصالح الشعب الإيراني.

في هذه العملية، وجّهت قوات الكوماندوز والمشاة البحرية التابعة للجيش والبحرية ناقلة النفط المخالفة إلى الساحل الجنوبي للبلاد، وسلّمتها إلى السلطات القضائية.

ستدافع البحرية الإيرانية بكل قوة عن مصالح وممتلكات الشعب الإيراني في مياهها الإقليمية، ولن تتسامح مع أي منتهك أو معتدٍ.