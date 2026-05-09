٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٠٧ ص

وكالة المخابرات المركزية تعترف: إيران قادرة على مواجهة الحصار الأمريكي

يشير تحليل نشرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) إلى قدرة إيران على الصمود في وجه الحصار البحري الأمريكي دون مواجهة ضغوط اقتصادية حادة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن "رويترز"، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أقرت في تحليل لها بأن إيران لديها القدرة على تحمل الحصار البحري الأمريكي لعدة أشهر أخرى، دون أن تواجه ضغوطاً اقتصادية شديدة.

وذكر التقرير نقلاً عن مسؤول أمريكي مطلع، أن التحليلات تظهر أن تأثير الضغوط الأمريكية على طهران لا يزال محدوداً. ويبدو أن ترامب، الذي يسعى لتخفيف الانخفاض في شعبيته بين الجماهير، يحاول إنهاء هذه الحرب، لكن قد لا يحدث ذلك قريباً.

ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه الرئيس الأمريكي، من خلال نشر منشورات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية العدوان على إيران، استسلام طهران لواشنطن في غضون أسابيع.

