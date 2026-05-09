توطين صناعة "فلومتر مصفاة التكرير" وإنهاء هيمنة علامتين تجاريتين ألمانية وأمريكية

وكالة مهر للأنباء: في عمليات إنتاج النفط والغاز، وإعادة التكرير، والتخزين حول العالم، وفي عمليات التكرير والبتروكيماويات، يُستخدم نظام الشعلة (فلير) لحرق والتخلص من المواد الزائدة والغازات الإضافية. ويعد القياس الدقيق لتدفق غاز الشعلة في المصافي ذا أهمية كبيرة لحساب الإنتاج وفقدان الطاقة، وتقليل الانبعاثات وحماية البيئة.

ومن بين طرق قياس تدفق الشعلة استخدام تقنية "زمن الرحلة الصوتي". في هذه الطريقة، تولد الموجات فوق الصوتية بواسطة محولات (ترنسديوسر) وتتأثر بسرعة التدفق، ومن خلال ذلك يُحسب معدل التدفق. ومن مميزات هذه الطريقة الدقة العالية، وانخفاض الحساسية لتكوينات الغاز، وعدم إحداث عائق أو انخفاض في الضغط داخل الأنبوب، وتوفير بيانات المراقبة واستكشاف الأخطاء.

وقد نجح خبراء إيرانيون في شركة "فناوران فرا سنجش شريف" المعرفية في تصنيع مقياس تدفق غاز الشعلة (فلير) بالموجات فوق الصوتية بتقنية "زمن الرحلة الصوتي"، وهو منتج تم تطويره بالاعتماد على المعرفة المحلية فقط ودون هندسة عكسية .

