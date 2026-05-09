٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٦:٢٥ م

عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني: على الإمارات الا تضع نفسها في مهلكة أكبر من قدرتها

لفت عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني روح الله متفكر آزاد انه إذا كانت الإمارات تتمتع بعقلانية استراتيجية فلن تضع نفسها في مهلكة أكبر من قدرتها من أجل مصالح الصهاينة وأميركا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني روح الله متفكر آزاد: هزيمة الأميركيين والصهاينة في المعركة ضد الشعب الإيراني ومقاتليه حتمية.

واكد روح الله متفكر آزاد: بدأت بوادر هزيمة الأميركيين والصهاينة تظهر في كافة الجبهات.

واشار متفكر آزاد: إذا كانت الإمارات تتمتع بعقلانية استراتيجية فلن تضع نفسها في مهلكة أكبر من قدرتها من أجل مصالح الصهاينة وأميركا، مؤكدا ان الإمارات لا تُعتبر رقماً في هذه المعادلة بالنسبة لإيران ويُنصح الإماراتيون بفهم قواعد هذه الحرب.

واكد متفكر آزاد: الشعب الإيراني أثبت قدرته على كبح تحركات أميركا والكيان الصهيوني المتوحش.

رمز الخبر 1970660

