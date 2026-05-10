  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٠٢ ص

الحرس الثوري يهدد بشن هجوم واسع وكبير على المراكز والسفن الأمريكية

الحرس الثوري يهدد بشن هجوم واسع وكبير على المراكز والسفن الأمريكية

حذّرت قيادة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في رسالة على صفحتها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، من أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية في المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن قيادة البحرية التابعة للحرس الثوري كتبت في تحذيرها: "تحذير! أي اعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية، سيكون له رد فعل يتمثل في شن هجوم كبير على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو".

/انتهى/

رمز الخبر 1970665

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات