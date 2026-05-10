نائب رئيس البرلمان الايراني: الطاقة النووية غير قابلة للتفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح حميدرضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، مساء السبت أمام حشد غفير من أهالي كرج الثوريين، معرباً عن تقديره لحضور ممثلي المدينة ومحافظ البرز، الأبعاد الواسعة للحرب العسكرية الأخيرة، وهزيمة المخططات الانفصالية الأمريكية، وبداية فصل جديد في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واستهل نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي كلمته بتحديد مهمة حاسمة ضد الغطرسة، قائلاً: سياستنا "لا مساومة ولا استسلام؛ إنها معركة مع أمريكا".

خطة أمريكا للشرق الأوسط وأسباب مهاجمة إيران

أشار حاجي بابائي، في معرض حديثه عن الأهداف الكبرى لأمريكا من وراء شنّ الحرب، إلى أن الغطرسة العالمية سعت إلى تقسيم إيران إلى خمس أو ست دول منخرطة في حرب أهلية، تمهيداً لسيطرة "إسرائيل الكبرى" على المنطقة بأسرها، حتى مكة والمدينة، عبر سياسة الأرض المحروقة. وقبل حرب الأيام الاثني عشر، قدّم باحثون أمريكيون ثلاثة أسباب رئيسية لضرورة شنّ هجوم فوري على إيران: أولاً، حضارتها العريقة التي تمتد لآلاف السنين، ثانياً، 1400 عام من الإسلام النقي، وثالثاً، ذكاء الشعب الإيراني الفذ. كانوا يعلمون أن تأخرهم في التحرك سيجعل إيران قوة عظمى لا منازع لها في لحظة.

فشل المؤامرات الداخلية والانتصار في حرب عسكرية شاملة

وفي إشارة إلى فشل مشاريع إثارة الفوضى في يناير، قال: "لقد هزم الشعب الإيراني الحكيم والشريف ترامب المقامر في مؤامراته الداخلية. مررنا بثلاث مراحل تاريخية؛ ففي 12 يناير، حُفر قبر الفتنة، وفي 12 فبراير، حُفر قبر المحرضين على الفتنة، وفي 12 مارس (يوم القدس) حُفر قبر كبير لترامب".

وأضاف نائب رئيس البرلمان: "بعد أن يئست أمريكا من الاضطرابات الداخلية، شنت، إلى جانب 54 دولة، حربًا عسكرية شاملة ضدنا. وفي هذه المعركة، معتمدين على الله ودعم محور المقاومة في العراق، وحزب الله في لبنان، واليمن، قاتلنا أمريكا لأكثر من خمسة أيام، وأثبتنا أن الاستكبار لا يملك القدرة على هزيمة إيران. واليوم، تُعلن جامعات مرموقة في العالم، بما فيها جامعة شيكاغو، رسميًا أن إيران واحدة من القوى العظمى الأربع الحالية في العالم، واول دولة إسلامية" تكون قوة عظمى.

السيطرة على مضيق هرمز وهروب البحرية الأمريكية

وصف حاجي بابائي استعراض القوة للقوات المسلحة، مستذكراً وجوده الميداني في جنوب البلاد، بما في ذلك مضيق هرمز وجزيرة لارك ليلة العملية، وصرح قائلاً: "استخدمت أمريكا الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والدعاية واسعة النطاق، وأرسلت سفنها وطائراتها مع آلاف من أفرادها العسكريين لمرافقة السفن إلى مضيق هرمز، لكن شبابنا المتحمسين، الذين أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للجمهورية الإسلامية، حطموا السفن الأمريكية وأجبروها على الفرار في خزي. اليوم، مضيق هرمز ملكٌ للأمة الإيرانية العظيمة إلى الأبد، ولن يعبره طائرٌ دون إذن".

فشل الحصار الاقتصادي وعقد جلسة طارئة للبرلمان بشأن التضخم

وفيما يتعلق بالمؤامرة الجديدة لحصار النفط والبحر، قال: "كانت أمريكا تنوي الضغط علينا بمنع حركة النفط، لكننا أحبطنا هذه المؤامرة بفتح حدود 16 محافظة". يعلم العالم أجمع أنه إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، فستُعاني أوروبا والولايات المتحدة من أزمة نفطية حادة وارتفاع حاد في الأسعار في أقل من شهر.

اعتبر حاجي بابائي النصر الحاسم في المقاومة، وأعلن شروط الجمهورية الإسلامية: على أمريكا المجرمة إلغاء جميع المعاهدات والعقوبات والقرارات القمعية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد إيران، وانتهاك حقوق الإنسان في المحافل الدولية. إن طاقتنا النووية غير قابلة للتفاوض، وعلى أمريكا سحب قواتها من المنطقة إلى الأبد.

إحياءً لذكرى جريمة مدرسة ميناب، وثأراً لدماء الشهداء

وفي إشارة إلى الجرائم المروعة التي ارتكبتها أمريكا، أشار إلى تفجير مدرسة ميناب، وقال: في هذه الجريمة، استشهد 26 معلماً وأكثر من 100 طالب (أي ما مجموعه 168 شخصاً)، حتى لم يبقَ أثر لبعض الطلاب. لقد طمس ترامب وقادة أمريكا، الذين تلطخت سجلاتهم بجرائم مثل قضية إبستين، وجه شمر بن ذي الجوشن. لن نتوقف عن الثأر لدماء إمامنا الشهيد وشهدائنا المظلومين.

