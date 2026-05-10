١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٣ ص

الرئيس الايراني: العدو بعد فشله في الحرب العسكرية يحاول نقلها الى المجال الاقتصادي

أشار الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان الى ان العدو بعد فشله في الحرب العسكرية يحاول نقلها الى المجال الاقتصادي، فيجب إحباط هذه المؤامرة أيضا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الاحد خلال اجتماع انه ينبغي استكمال إنجازات القوات المسلحة في المجال العسكري عبر ترشيد الاستهلاك في المجال الاقتصادي.

واضاف بزشكيان انه بعد فشل العدو في الحرب العسكرية، يحاول نقل الحرب إلى المجال الاقتصادي، فيجب على الشعب أيضًا إحباط هذه المؤامرة من خلال القيام بدوره ومساندتهم.

وأكد رئيس الجمهورية انه ينبغي على الشعب أن يعلم أن قائد الثورة أكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز النموذج المتمحور حول المجتمع والمسجد.

وصرح بزشكيان قائلا: تؤدي القوات المسلحة واجباتها على أكمل وجه في مواجهة العدو، ويجب على الشعب أيضًا القيام بدوره في هذا المجال من خلال ترشيد استهلاك الطاقة.

رمز الخبر 1970673
جواد ماستری فراهانی

