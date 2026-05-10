قائد البحرية الايرانية يعلن عن استخدام غواصات دولفين في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح الأدميرال شهرام إيراني قائلًا: "تتوسع غواصاتنا الخفيفة وتغوص وفقًا للتهديدات والقدرات والاحتياجات في مياه مضيق هرمز".

وأضاف: "من بين قدرات غواصات البحرية الخفيفة الغوص في قاع البحر في أعماق مياه مضيق هرمز لفترات طويلة، واعتراض وتدمير مختلف السفن المعادية. وتُعرف هذه الغواصات بين ضباطها وضباط صفها باسم "دلافين الخليج الفارسي".

وأشار قائد البحرية الإيرانية إلى أن "دلافين الخليج الفارسي صعدت إلى السطح لإظهار قوة الدفاع البحري لبلادنا في عملية باسم وتخليداً لذكرى شهداء المدمرة دنا في مضيق هرمز، وبعد القيام بعدة مناورات استعراضية، توغلت في أعماق البحر لمواصلة مهامها الموكلة إليها".

