الامن الايراني يعلن تفكيك خليتين ارهابيتين تابعتين للموساد

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء في بيان صادر عن وزارة الامن الايرانية: "نُطلع الشعب الإيراني الابي أنه بفضل الجهود الصامتة لكوادر وزارة الامن وبالاستفادة من التقارير العامة، تم إلقاء القبض على عناصر خليتين عملياتيتين تابعتين لجهاز المخابرات الصهيوني، بالإضافة إلى عميل كان يعتزم نقل معلومات من أحد المراكز العسكرية في البلاد الى ، وذلك في ست محافظات من البلاد. كما قُتل أحد الإرهابيين في اشتباك مسلح."

وفيما يلي ملخص للحالات المذكورة:

1. تم تحديد هوية خلية عملياتية مؤلف من أربعة عناصر تابعة للموساد في محافظة أذربيجان غربي (شمال غرب)، كانت تعدّ لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظتي أذربيجان غربي وطهران، وتم تفكيها قبل اتخاذ أي إجراء.

وكانت هذه الخلية التي تلقت أموالاً من الموساد على مراحل، وتسعى لتنفيذ عمليات إرهابية ضد بعض المراكز الحساسة والمواقع الحكومية، فضلاً عن اغتيال شخص في طهران، قد وُضعت تحت مراقبة استخباراتية من قبل مديرية الامن العامة في محافظة أذربيجان غربي وجهاز الامن في محافظة طهران. وفي عملية اعتقال المشتبه بهم، وبسبب المقاومة المسلحة التي أبدوها ، قُتل أحد المرتزقة، وأُلقي القبض على ثلاثة آخرين هم: "شابور-أ"، و"سياوش-خ"، و"محمد-ش".

2. بناءً على رصد استخباراتي من قبل كوادر مديريتي الامن العامة بمحافظتي كرمان (جنوب شرق) والبرز (غرب طهران)، تم تحديد خلية عملياتية أخرى تابعة للعدو الصهيوني القاتل للأطفال، وذلك خلال مرحلة الاستطلاع، تحسباً لعمل إرهابي يستهدف القوات المسلحة للبلاد، وأُلقي القبض على عناصرها.

وحتى الآن، تم القبض على ثلاثة من عناصر هذه الخلية الإرهابية، وهم: "إحسان ن"، و"أميد ش"، و"مرتضى أ"، كما تم العثور في مخبئهم على كميات كبيرة من الأسلحة وأدوات التجسس.

من بين المضبوطات:

ثلاث طائرات مسيرة صغيرة مع مركبة نقل خاصة، وثلاث مسدسات مزودة بكواتم صوت، وبندقية وينشستر، وبندقية مزودة بمنظار، وكميات كبيرة من الذخيرة والرصاص، وعدة أجهزة لاسلكية محمولة بعيدة المدى، وجهاز استقبال ستارلينك، وسترات واقية من الرصاص، إلخ.

3. بعد عمليات رصد أجرتها مديرية الامن العامة في محافظة قزوين (شمال غرب)، تم التعرف على خائن يُدعى "مسعود. ط"، كان يخطط لتهريب معلومات سرية من أحد المراكز العسكرية إلى خارج البلاد، وأُلقي القبض عليه عند أحد الحدود الشمالية للبلاد.

كان هذا الخائن، الذي كان على دراية بسجلات بعض المراكز العسكرية، ينوي نقل المعلومات إلى جهاز تجسس اجنبي، ولكن بفضل الله وجهود كوادر الامن، تم إحباط محاولته الغادرة.