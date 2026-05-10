بقائي: على المدير العام للوكالة أن يكف عن الانحياز والتسييس

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، رداً على تصريحات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تجاوزت صلاحياته المؤسسية بشأن التطورات الإقليمية، كتب في رسالة على صفحته في إحدى منصات التواصل الاجتماعي: "إن وظيفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التحقق، وليس إرسال رسائل سياسية بشأن مضيق هرمز أو صواريخ إيران أو طريقة تعامل طهران".

وأضاف بقائي: "عندما تصبح الحيادية المهنية ضحية للسلوكيات السياسية أو الطموحات الشخصية، فإن مصداقية المؤسسات تتآكل، ومن ثم تضعف فعاليتها أيضاً".

يُذكر أن رافائيل غروسي كان قد ادعى يوم الأربعاء أن معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال على الأرجح محفوظاً في مجمع أصفهان النووي الذي استهدف مؤخراً بالقصف من قبل أمريكا والكيان.

وأضاف غروسي أن الوكالة تطلب التفتيش على منشأة نطنز وفردو، حيث توجد المواد النووية.

وذكر أيضاً أنه أجرى محادثات مع روسيا وعدد من الدول الأخرى حول إمكانية نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

وقد امتنع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من إدلائه بتصريحات خارجة عن نطاق اختصاصاته الفنية، عن إدانة الهجمات التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية.

كما ادعى في تصريحات تدخلية أنه "لا ينبغي لليورانيوم عالي التخصيب أن يبقى في إيران؛ فإما أن يُخرج من البلاد، أو تُخفض درجة تخصيبه".

/انتهى/