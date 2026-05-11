توقف جميع موانئ الدول العربية في الخليج الفارسي عن العمل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح بل مه قائلاً: "جميع موانئ الدول الواقعة جنوب الخليج الفارسي متوقفة عن العمل".

وأشار إلى إحصائيات هذا القطاع، موضحاً: "كانت تغادر الخليج الفارسي يومياً 110 سفن فقط محملة بالنفط الخام والغاز والمشتقات النفطية، وتعبر من مضيق هرمز؛ لكن هذا العدد أصبح الآن صفراً يومياً".

وفي معرض إشارته إلى أن ميناء جبل علي كان ميناءً محورياً إقليمياً، أضاف: "كان يتم سنوياً استيراد وتصدير وتوزيع أكثر من 12 مليون حاوية عبر هذا الميناء أو إليه في المنطقة.

لقد كان هذا الميناء عملياً محركاً ومحرّضاً لبقية الموانئ في الدول الأخرى".

وأوضح قائلاً: "من الطبيعي أنه عندما يتوقف هذا الميناء عن العمل، فإن التعطيل والبطالة يمتدان بالضرورة إلى بقية الموانئ الأخرى".

وحسب قوله، فعندما لا تعبر السفن مضيق هرمز، يتوقف الدخول والخروج إلى موانئ دول المنطقة، وتتعطل أنشطتها التجارية.

