إيران تعلن استعدادها لدعم خطة الرئيس الصيني لإرساء الأمن في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عبد الرضا رحماني فضلي على صفحته الشخصية في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها لدعم خطة الرئيس الصيني ذات البنود الاربعة، والتي تهدف إلى إرساء الأمن المستدام والتنمية المشتركة في منطقة الخليج الفارسي، وهو ما تم التأكيد عليه أيضاً خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد اقترح مؤخراً خطة من أربع نقاط لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقائه مع خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في بكين.

وتشمل هذه الخطة الالتزام بمبدأ التعايش السلمي، واحترام السيادة الوطنية، والالتزام بسيادة القانون الدولي، والتنسيق بين التنمية والأمن، وذلك بعد تجربة المنطقة للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وعواقبها.

