جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة ثلاثة جنود في انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الطائرة المسيرة التي كانت محمّلة بالمواد المتفجرة انفجرت في منطقة بجنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود صهاينة بجروح.

ويأتي هذا الحادث بعد أن كان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق مقتل أحد جنوده إثر هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله استهدف منطقة قريبة من الحدود اللبنانية.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل والمناطق الجنوبية من لبنان تصاعداً ملحوظاً في حدة التوتر خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ بين الجانبين.

