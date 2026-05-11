رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح إبراهيم رضائي، خلال جلسة اليوم (الاثنين، 11 مايو/أيار) للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أن هذه الجلسة عُقدت بحضور محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية.

وأضاف: في هذه الجلسة، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية إن العدو يسعى إلى تدمير اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الصناعة النووية باعتبارها أحد عوامل قوة البلاد.

وأضاف رضائي: كما أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن أنشطة الصناعة النووية الإيرانية سلمية وستبقى كذلك. وأكد أن قضية التكنولوجيا النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات، وأن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: قال إسلامي في هذا الاجتماع إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المراكز والأصول النووية وتنفيذها، وأن الصناعة النووية في البلاد ستواصل العمل بقوة، وسيتم الحفاظ على الإنجازات النووية.

وقال ممثل أهالي دشتستان في مجلس الشورى الإسلامي: أكد أعضاء اللجنة في هذا الاجتماع على ضرورة حماية المراكز والأصول النووية، وشرح الأنشطة والإنجازات النووية للشعب، والتعامل مع العدو بقوة، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول الصناعة النووية في المفاوضات.

وأضاف: كما أكد أعضاء اللجنة على عدم جدوى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم الاستسلام للعدو، والحفاظ على الإنجازات النووية للبلاد.

وأوضح رضائي: كما صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان في هذا الاجتماع بأن الصناعة النووية صناعة حيوية، إيرانية، محلية، يحتاجها الشعب الإيراني والأجيال القادمة. تُستخدم هذه الصناعة في مجالاتٍ شتى، وسيحمي مجلس الشورى الإسلامي الصناعة النووية بكل ما أوتي من قوة؛ فلا يجوز لنا التنازل عن الحقوق النووية. ومن الضروري أيضاً حماية المراكز والإنجازات النووية.