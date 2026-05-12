سفير إيران في تركمانستان: حان وقت إعادة التفكير في الهندسة الأمنية للمنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "ريانوفوستي" الروسية، أن علي مجتبى روزبهاني، سفير إيران في تركمانستان، قال إن "الصراع في الشرق الأوسط ألقى بظلاله على النماذج الأمنية التقليدية في الخليج الفارسي، ووفر فرصة لإعادة التفكير في الهندسة الأمنية للمنطقة مع دور أكثر فعالية لإيران".

وشدد السفير على أن "أحداث الشرق الأوسط يجب أن تُدرس في إطار النظام العالمي المتغير".

وأضاف أن "العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران في 28 فبراير 2026، والرد الحاسم للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، أثبت وهم القوة الأمريكية وأن أسلحتها الباهظة الثمن لم تكن منيعة".

وتابع روزبهاني: "إن دول المنطقة التي اعتمدت على هذه القوى الوهمية، أدركت الآن تماماً أن الاعتماد على واشنطن لا يضمن أمنها فحسب، بل يمكن أن يشكل تحدياً أمنياً لها أيضاً".

