الأمين العام السابق لحلف الناتو: يجب تشكيل تحالف عالمي لمواجهة أمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "آر تي" الروسية، أن أندرس فوغ راسموسن، الأمين العام السابق للناتو، شدد على ضرورة ظهور تحالف جديد يضم الدول الديمقراطية ليكون قادراً على الوقوف في وجه أمريكا.

وأضاف راسموسن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصرف وكأنه يُبعد بلاده عن دورها الكلاسيكي العالمي.

واقترح راسموسن تشكيل تحالف جديد يضم الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، واليابان، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، تحت اسم "دي-7" (D7)، وقال: "إن العالم الحر بحاجة إلى قائد جديد!"

كما قدم اقتراحاً بخطة اقتصادية مستوحاة من مبدأ الدفاع الجماعي لحلف الناتو، تنص على اعتبار أي هجوم اقتصادي على دولة عضو بمثابة هجوم على جميع الأعضاء، وذلك بهدف مواجهة الضغوط الاقتصادية من دول مثل الصين وأمريكا.

وأشار راسموسن إلى الخلاف بين واشنطن والدنمارك بشأن جزيرة غرينلاند التي تديرها الدنمارك، واصفاً التهديدات بين الحلفاء بأنها غير مقبولة. وقال إن أكبر مخاوفه هو عدم القدرة على توقع سياسات إدارة ترامب.

