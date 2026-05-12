عراقجي يزور الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية البريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه من المقرر أن يشارك وزير الخارجية خلال هذه الزيارة في اجتماع وزراء خارجية "بريكس"، الذي تستضيفه الهند يومي الخميس والجمعة (14 و15 مايو/ أيار)، مع التركيز على الاستقرار الإقليمي، والتعاون متعدد الأطراف، والمرونة الاقتصادية؛ كما سيجري مباحثات وتبادلاً لوجهات النظر باجتماعات ثنائية مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، وغيره من الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع.

ويُعد هذا الاجتماع تمهيداً للقمة الثامنة عشرة لقادة "بريكس"، المقرر عقدها في نيودلهي خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري برئاسة الهند.