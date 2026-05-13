رئيس الجمهورية اللبنانية: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة يجب أن تتوقف

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "RT" الروسية أن الرئيس عون أكد، في معرض تعليقه على استهداف قوات الدفاع المدني في الهجمات الصهيونية، أن استمرار اعتداءات الكيان يقوض الجهود الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار.

وشدد عون قائلاً: "لن أتوانى عن العمل والتنسيق مع الأطراف الدولية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وأكد الرئيس اللبناني عزمه وإرادته على مواصلة المشاورات السياسية مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي، بهدف حماية سيادة لبنان وضمان أمن شعبه.

يُذكر أن الهجمات الصهيونية على لبنان خلال اليوم الماضي أسفرت عن استشهاد 18 شخصاً، بينهم طواقم طبية، وإصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

