الخارجية الإيرانية تنفي وتدين الادعاءات الواردة في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا أدانت فيه بشدة تصرفات الحكومة الكويتية غير اللائقة، والتي تمثلت في استغلالها للدعاية السياسية فيما يتعلق بأربعة ضباط إيرانيين كانوا يؤدون واجبهم في إطار مهمة دورية بحرية تقليدية، ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل في نظام الملاحة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها، على سياسة إيران المبدئية في احترام سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة، بما فيها الكويت، وأعلنت أنها تتوقع من السلطات الكويتية متابعة القضايا القائمة عبر القنوات الرسمية، مع تجنب التصريحات المتسرعة والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

وفي نهاية هذا البيان، أكدت وزارة الخارجية أيضاً على ضرورة أن تتمكن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت من الوصول إلى المواطنين الإيرانيين المحتجزين في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون الدولي، وأن يتم إطلاق سراحهم فوراً.

