لا يمكن للناقلات عبور مضيق هرمز دون إذن إيران..سنحول الخليج الفارسي إلى أكبر مقبرة مائية للأمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح نائب قائد القوات البحرية بالحرس الثوري لشؤون الثقافة والعمليات النفسية، الملازم أول سعيد سياه سراني، من الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، في تجمع حاشد لأهالي الوطن العلوي في ساحة شهداء شهريور السبعة عشر بمدينة آمل، بمناسبة ذكرى أربعينية استشهاد الأدميرال علي رضا تنغسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي: "إذا أمر الشعب والسلطات بذلك، فلن نسمح بمرور لتر واحد من النفط عبر مضيق هرمز دون إذن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكّد أنهم لم ندخل بعد في حرب بحرية مع الولايات المتحدة، بل نفرض حصارًا ذكيًا، وأن الحرب غير المتكافئة ضد العدو لا تزال قائمة، قائلاً: "نعد الأمة بأننا لن نتردد لحظة في حماية مضيق هرمز".

وأشار سياه سراني، في معرض حديثه عن الخلفية التاريخية للمنطقة، إلى وجود مقبرة بريطانية في بوشهر ومقبرة برتغالية في هرمزجان، لكن لا توجد مقبرة أمريكية في بلادنا.

وحذر قائلاً: "إذا أرادت أمريكا وترامب شخصياً ارتكاب خطأ، فسنجعل من الخليج الفارسي أكبر مقبرة بحرية لجنود البحرية الأمريكية".

وأضاف نائب رئيس العمليات الثقافية والنفسية في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مستذكراً تصريحات قادة البلاد: "الميدان ومضيق هرمز تحت سيطرتنا،. قد يعتزم ترامب إنزال قوات على جزيرة خارك، لكننا، اقتداءً بقائدنا الشهيد، لن نسمح لهم حتى لرأس دبوس بمغادرة بلادنا.

وتابع مؤكدًا أن الأمة الإيرانية أمة شهداء، وأن إيران هي الحرم الإلهي وأرض الإمام الحسين، وقال: "نُعلن لترامب الملعون والخونة في الداخل والخارج أننا لن نتخلى عن الوطن والإسلام، ولن نرضخ للذل أبدًا".

صرح نائب قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني قائلاً: "اليوم، أصبح مضيق هرمز مضيق شرف الإسلام، وقد حمى الشهيد تنغسيري، مهندس المضيق، هذا المضيق بكل إخلاص وتفانٍ. واليوم، يُدار مضيق هرمز أيضاً تحت القيادة والأمر المباشرين لقائد الثورة الإسلامية.

أُغلق مضيق هرمز بأمر من الشهيد تنغسيري

وأضاف: كان قائد الثورة يثق بالشعب، وأُغلق مضيق هرمز بأمر من الشهيد تنغسيري.

وفي إشارة إلى أمر قائد الثورة بشأن دور الشعب في حماية الوطن، قال الملازم أول سياه سراني: إذا حدث مكروه في البلاد، فإن الله سيرسل الشعب، وسيتولى الشعب الأمر.

وأكد سياه سراني، مشددًا على مقاومة الشعب وتضحيات القوات في الميدان، أن عالم الكبرياء يجب أن يعلم أن إله الخامنئي حيّ، الإله نفسه الذي خلق في قلب ليالي أصفهان ملحمة طبس، وحطم هيمنة أمريكا والكبرياء، وسيدفنهم في المستقبل في مياه الخليج الفارسي كفرعون الزمان.

وصرح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون الثقافة والعمليات النفسية قائلًا: "كان لدى الولايات المتحدة في السابق 50 ألف إرهابي في 17 قاعدة عسكرية في المنطقة، ولكن اليوم، تم تدمير حوالي 70% من هذه القواعد، مثل عريفجان، والعديد، والشيخ عيسى، وعلي السالم".

أشار إلى اعتقال وإذلال جنود البحرية الأمريكية والبريطانية في السنوات السابقة، قائلاً: "في عام 2013، اعتُقل 13 جنديًا أمريكيًا، وفي عام43، اعتُقل 8 جنود بريطانيين، وفي عام 2006، اعتُقل 15 جنديًا آخر. كما أشار إلى اعتقال 10 جنود أمريكيين في الجزر الفارسية في يناير 2015،.

وأكد سياه سراني أن الدبلوماسية والشارع كلاهما جزء من ميادين الدفاع الوطني، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، قائلاً: "في الماضي، كان يمر عبر هذا المضيق 20 مليون برميل من النفط، وخُمس غاز العالم، وربع نفط العالم، و80% من الأسمدة الزراعية يوميًا."

وأضاف: "إذا أراد العدو أن يرتكب خطأً في مضيق هرمز ويخلق مشاكل لطاقة بلادنا، فإن إيران سترد بقوة".

