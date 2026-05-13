١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٢:٢٢ م

سي إن إن: التكلفة النهائية للحرب على إيران ستبلغ تريليون دولار

وصفت وسيلة إعلام أمريكية تقدير وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتكلفة الحرب على إيران بـ 29 مليار دولار بأنه مجرد تقدير أولي، وكتبت أن هذه الحرب ستبلغ تكلفتها النهائية تريليون دولار.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة "سي إن إن" ذكرت في تقرير لها: "أعلن البنتاغون في أحدث تقديراته أن الحرب مع إيران كلفت أمريكا حتى الآن 29 مليار دولار". وأضافت الشبكة أن هذا التقدير الجديد أعلى من تقدير البنتاغون السابق البالغ 25 مليار دولار والذي قدمه إلى الكونغرس قبل أسبوعين.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن التقديرات غير الرسمية خارج الحكومة الأمريكية أعلى بكثير من هذه التقديرات الحكومية، وكتبت: "قال خبير في كلية كينيدي للحوكمة بجامعة هارفارد في أبريل الماضي إن هذا الصراع قد يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين في النهاية تريليون دولار".

