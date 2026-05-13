مساعد وزير الخارجية يدعو مجموعة الـ "بريكس" إلى الاهتمام بالإجراءات غير القانونية المتخذة ضد أعضائها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها غريب آبادي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة الـ "بريكس" مع نظرائه من إندونيسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند ومصر، حيث جرى التباحث حول التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذه اللقاءات، شرح مساعد وزير الخارجية مواقف طهران تجاه العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً أنه يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا "غريب آبادي" مجموعة الـ "بريكس" إلى إيلاء الاهتمام بالإجراءات غير القانونية المتخذة ضد الدول الأعضاء هدف مواجهة الأحادية وإنهاء الاعتداءات العسكرية ومحاسبة المعتدین.

ولفت أيضاً إلى القدرات الواسعة التي تمتلكها مجموعة الـ "بريكس"، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً ضرورة توسيع التعاون مع الدول الأعضاء کما شددد علی ضرورة تفعيل هذه القدرات بشكل أكبر، من خلال التعاون بين جميع أعضاء المجموعة، ولعب دور أكثر فاعلية في المحافل الدولية ذات الصلة.