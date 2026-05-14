عراقجي: الإمارات كانت شريكا فاعلا في العدوان على ايران..التحالف مع اسرائيل لم يحميها ايضا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي اليوم الخميس في اجتماع وزراء خارجية بريكس بنيودلهي، رداً على ممثل دولة الإمارات الواهية في هذا الاجتماع: "لم أذكر اسم الإمارات في كلمتي، مراعاة للوحدة وفضلت عدم الإشارة إليها. لكن في الحقيقة، يجب أن أقول إن الإمارات كانت متورطة بشكل مباشر في العمل العدواني ضد بلادي. فعندما بدأ هذا العدوان، امتنعوا حتى عن إدانته".

الإمارات قررت أن تقف إلى جانب الإسرائيليين والأمريكيين في هذا العدوان

وأضاف: "بل إنهم لم يدينوا الهجوم الوحشي على المدرسة في اليوم الأول للعدوان، الهجوم الذي قتل فيه أكثر من 170 تلميذاً بريئاً. بالإضافة إلى أن الإمارات لم تدن أصل هذا العدوان، ثم شاركت لاحقاً بنشاط في هذا العمل العدواني من خلال توفير القواعد العسكرية والأجواء والأراضي والتسهيلات لأمريكا وإسرائيل".

ووفقاً لعراقجي، فقد قدم الإماراتيون جميع أنواع التسهيلات الاستخباراتية وغيرها للإسرائيليين والأمريكيين لشن هجمات على الشعب الايراني.

وتابع وزير الخارجية الايراني: "على الرغم من أنهم جيراننا ونحن نعتبرهم إخوة وجيراناً أعزاء، إلا أنهم للأسف قرروا أن يقفوا إلى جانب الإسرائيليين والأمريكيين في هذا العدوان".

وقال: "يتحدث ممثل الإمارات عن القانون الدولي، لكن أرجو أن تخبروني أي جزء من القانون الدولي يسمح لكم بدعم عمل عدواني غير مبرر ودون استفزاز مسبق؟ الجميع يعلم أننا كنا في خضم مفاوضات عندما قرر الأمريكيون والإسرائيليون مهاجمتنا، وتفاجأنا بأن إخواننا في الإمارات قرروا الانضمام بنشاط إلى المعتدين".

نصيحة للإماراتيين

وذكر عراقجي: "ومع ذلك، لم نهاجم الإمارات. نحن استهدفنا فقط القواعد العسكرية الأمريكية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الإمارات، منشآت توجد للأسف على الأراضي الإماراتية، واستهدفنا القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع الأمريكية. وكلما زادوا في مهاجمتنا، زاد دفاعنا عن أنفسنا".

كما قال: "لا أعتقد أن إخواننا في الإمارات توقعوا أنه عندما تهاجمنا أمريكا وإسرائيل وتدعمهم الإمارات، فإننا سنصمت فقط".

أضاف عراقجي: "أنصح أصدقائي في الإمارات، بصورة أخوية، أنهم رأوا أن وجود القواعد والقوات العسكرية الأمريكية على أراضيهم لم يؤمن أمنهم. وتحالفكم مع الإسرائيليين لم يحمكم أيضاً. لذلك أنصحكم بإعادة النظر في طريقة تفكيركم".

أعيدوا النظر في سياستكم تجاه إيران

وقال، مشيراً إلى أن "نحن جيران وقد بقينا جيراناً لفترة طويلة، وربما سنظل جيراناً للقرون القادمة": "لذا علينا أن نعيش بسلام إلى جانب بعضنا البعض، وهذا يتطلب علاقات سلمية وتفاهماً كاملاً بين البلدين".

وخاطب عراقجي المسؤول الإماراتي قائلاً: "إذا كنتم تريدون أن تؤمن إسرائيل أمنكم، فهذه هي النتيجة. وإذا كنتم تريدون أن تؤمن أمريكا أمنكم، فهذه هي النتيجة التي تشكون منها الآن. لذلك أنصح إخواننا في الإمارات بشدة بأن يعيدوا النظر في سياستهم تجاه إيران".

تابع: "لقد سمحوا باستخدام أراضيهم لإطلاق المدفعية والمعدات ضدنا. بالأمس فقط تم الكشف عن أن نتنياهو سافر إلى الإمارات وأبوظبي أثناء الحرب. كما تم الكشف عن أنهم شاركوا في هذه الهجمات، وربما تصرفوا مباشرة ضدنا. لذلك فإن الإمارات شريك فاعل في هذا العدوان، ولا شك في ذلك".

ورداً على جزء آخر من ادعاءات المسؤول الإماراتي، قال: "أما القول باننا استهدفنا القواعد العسكرية الأمريكية في الإمارات بعد ساعتين من الهجوم، فذلك غير صحيح. هذا الإجراء تم في اليوم التالي".

أضاف عراقجي: "لكن الأدلة كانت موجودة. كانت هناك أدلة كثيرة جداً على أنهم وضعوا قواعدهم العسكرية تحت تصرف الأمريكيين لمهاجمتنا. لقد سمحوا باستخدام القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيهم لمهاجمتنا".

الإمارات شريك فاعل في هذا العدوان

وتابع عراقجي قائلاً: "لقد سمحوا باستخدام أراضيهم لإطلاق المدفعية والمعدات ضدنا. بالأمس فقط تم الكشف أن طائراتهم المقاتلة شاركت في الهجمات ضدنا، بل وتصرفوا مباشرة ضدنا. لذلك فإن الإمارات شريك فاعل في هذا العدوان، ولا شك في ذلك".

واختتم رئيس الدبلوماسية الإيرانية كلمته مخاطباً أعضاء بريكس الآخرين: "إذا كنتم تريدون اتخاذ موقف عادل، فأعتقد أنه يجب إدانة عدوان أمريكا وإسرائيل والإمارات ضد بلدي".

