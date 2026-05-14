رئيس منظمة الفضاء الايرانية: نجري الاختبار النهائي لثلاث اقمار صناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حسن سالارية، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، وصف خلال زيارة محمدرضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، لمنظمة الفضاء، صناعة الفضاء الإيرانية بأنها صناعة محلية، قائمة على المعرفة، وتعتمد على تخصص الشباب والنخب الإيرانية، وقال: "هذه الصناعة، بدعم من الحكومة الحالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت إنجازات قيمة، وقد اكتسب مسار تطويرها تسارعاً مقبولاً".

وأشار إلى الركائز الأساسية لمجال الفضاء، مضيفاً: "إن تصميم وبناء القمر الصناعي، وحامل القمر، وقاعدة الإطلاق، ومركز التحكم والعمليات الفضائية، والمحطة الأرضية لاستقبال البيانات الفضائية، بالإضافة إلى الرصد والمعالجة وخلق القيمة المضافة من البيانات، تشكل الركائز الست الرئيسية لصناعة الفضاء في البلاد. خمسة من هذه القطاعات قيد التطوير تحت إدارة وتوجيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين يتم متابعة قطاع تصميم وبناء حامل القمر ضمن المجموعة الدفاعية للبلاد".

ضرورة تطوير صناعة الفضاء في المنافسة العالمية

وأكد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، مشيراً إلى التطورات العالمية في هذا المجال، قائلاً: "إن السرعة العالية لاحتلال المدارات المنخفضة والمرتفعة من قبل الدول الرائدة، ومحدودية تقديم خدمات الإطلاق من قبل الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا، وكذلك تطوير أنظمة الاتصالات الفضائية منخفضة الارتفاع، أظهرت أكثر من أي وقت مضى أهمية تطوير صناعة الفضاء والحفاظ على سيادة الدول".

وأضاف سالارية: "بفضل التخطيط الذي تم، تم تطوير بنى تحتية مناسبة على مستوى البلاد، وتم توزيع الأصول والقدرات لصناعة الفضاء في جميع أنحاء البلاد؛ وهذا الأمر وفر أرضية لنمو شركات المعرفة القادرة، ودفع مسار تطوير هذه التكنولوجيا بوتيرة عالية جداً".

استكمال مشاريع مهمة في مجال الأقمار الصناعية والبنى التحتية

وأشار إلى الدعم المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "في السنوات الأخيرة، تم استكمال العديد من المشاريع في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية، وتطوير المحطات الأرضية، وإجراء عمليات الإطلاق التشغيلية، ومن بينها يمكن الإشارة إلى أقمار: تشمران، النموذج الأول لكوثر، هدهد، فخر، ناوك، ناهيد 2، ظفر 2، بايا، والنموذج الثاني لكوثر".

وتابع رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: "خلال هذه الفترة أيضاً، تم استكمال النماذج المطورة من القمر بارس 1، والقمر بارس 2، والقمر الراداري راد 1، وهي الآن تجري اختباراتها في مراحلها النهائية".

تقدم مشروع منظومة الشهيد سليماني والأقمار الصناعية الجديدة

وأوضح سالارية، مشيراً إلى المشاريع الاستراتيجية الأخرى لقطاع الفضاء في البلاد: "كان من أهم الأحداث في العام الماضي، استكمال النموذج التجريبي الأول لمنظومة الشهيد سليماني الفضائية، والذي تم الكشف عنه بالتزامن مع يوم تكنولوجيا الفضاء وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف: "إن تصميم وبناء القمر بارس 3، والقمر الاتصالاتي ناهيد 3، وحمولة الاستشعار الراداري، ومشاريع پژوهش 1 و2 و4، بالإضافة إلى وحدة النقل المداري سامان، هي من بين المشاريع الهامة الأخرى لصناعة الفضاء في البلاد الجاري تنفيذها، وسيتم قريباً الكشف عن إنجازات جديدة في هذا المجال".